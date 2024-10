Vaza na web foto de Sandy com o novo namorado, o médico Pedro Andrade; veja

O namoro de Sandy Leah e o médico Pedro Andrade está indo muito bem. Agora, foto do casal caiu na web. Na imagem, Pedro aparece com a mão sobre o ombro da cantora, enquanto ela segura na mão dele.

Eles estariam na Itália.

Sandy e Pedro pediram para que foto não vazasse na web. (Reprodução)

O "affair" entre eles se tornou público em julho deste ano. Pessoas próximas ao novo casal contam que eles não gostam de holofote em cima do relacionamento, e inclusive, Pedro Andrade deu uma bronca em amigos por conta da exposição.

O médico não gostou de terem "vazado" um vídeo em que ele aparece cantando uma música de Sandy, com um gesto de coração, e pediu para pessoas mais próximas manter a discrição.

Ainda segundo fontes da coluna Lucas Pasin, Sandy visita o namorado com frequência no trabalho em São Paulo. Ela já foi vista algumas vezes no local.

Já segundo o jornal Extra, Sandy e Pedro foram vistos recentemente em uma sorveteria, em Campinas. O episódio teria acontecido na semana passada, quase dois meses depois do romance ser revelado.