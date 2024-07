Nova Doca terá mirante, quiosques, parques e mais; veja como ficará a avenida

Em preparação para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro de 2025, em Belém, várias obras estruturantes estão em fase de execução na capital paraense, entre elas, destaca-se a Nova Doca, que deve deixar um legado de transformação urbana e de infraestrutura na Avenida Visconde de Souza Franco, uma das áreas de maior visibilidade do centro da cidade.

Veja como ficará a Nova Doca:

O investimento previsto para as obras da Nova Doca são da ordem de R$ 310.830.390,25, provenientes do Consórcio Nova Doca, um convênio entre a Itaipu Binacional e o Governo do Pará, que realizará a reestruturação da área que corresponde ao atual canal por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Em 1,2 quilômetros de canal, o novo espaço vai valorizar as referências originais da cidade, que é banhada por rios, e criar um parque linear contínuo, com a utilização do entorno com novos espaços públicos de lazer, esporte e contemplação para a população.

Será preservado o curso d’água existente, que ganhará um novo tratamento ambiental e paisagístico. Ao longo da Nova Doca, serão implantados mirantes, quiosques de alimentação, parque infantil, academia ao ar livre.

O novo cartão postal da cidade vai ganhar uma passarela metálica com mirante, quiosques para lanche, jardins de chuva, área para piquenique, espaço para eventos, espaço pet, urbanização viária, playground, academia ao ar-livre e fonte interativa.

Também serão executados mais de 2.400 metros de novo asfaltamento na Avenida Visconde de Souza Franco, construção do novo sistema de drenagem de chuva e rede de esgoto sanitário, ciclovia, sistema de energia limpa, além da substituição de seis comportas para controle de água de maré.

De acordo com a gestão estadual, as obras incluem uma rede de drenagem de coleta de esgoto para adequação do canal para receber esse espaço de convivência, drenagens de águas da chuva para eliminação dos alagamentos da avenida. O projeto também vai contar com iluminação sustentável por meio da energia solar e iluminação 100% com LED.

A obra da nova Doca será feita de forma simultânea, em várias frentes. As obras do primeiro módulo iniciaram em maio deste ano. Esta etapa corresponde à sondagem para análise do solo e seguir com o estaqueamento, assegurando um novo tabuleiro que vai ser a área de convivência da obra.