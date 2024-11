Venezuela x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/11)

Venezuela x Brasil disputam hoje, quinta-feira (14/11), a 11° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Venezuela x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A seleção brasileira está em 4° lugar nas eliminatórias sulamericanas com 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já a Venezuela ocupa a 8° posição da competição e acumula um total de 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos.

Venezuela x Brasil: prováveis escalações

Venezuela: Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e Navarro; Martínez, Cásseres e Herrera; Savarino, Machís e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e A bner; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Jesus e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Venezuela x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela

Data/Horário: 14 de novembro de 2024, 18h