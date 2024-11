Tradicional loja de Belém anuncia liquidação de despedida

Uma das mais tradicionais lojas de confecção e armarinho de Belém está prestes a fechar as portas. "Após décadas fazendo parte da memória afetiva de Belém, O Mandarim encerrará suas atividades no dia 31 de dezembro", diz o anúncio publicado na tarde deste sábado (23/11) via redes sociais, informando, ainda, que todos os produtos serão comercializados com 50% de desconto a partir da próxima segunda (25/11) até o último dia de funcionamento da loja: 31 de dezembro de 2024.

Seguidores lamentaram a notícia. "Aos poucos, o comércio tradicional de Belém se torna boas lembranças", disse uma internauta. "Poxa! Lamentável", escreveu outra. Emojis de tristeza também fazem manifestam o sentimento dos clientes nos comentários.

A loja 'O Mandarim' fica localizada na avenida Nazaré, em frente à Praça Santuário, e é reconhecida por gerações de belenenses por oferecer uma variedade de produtos, como brinquedos antigos e tecidos para fantasias.