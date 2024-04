Ilha de Mosqueiro: veja o local onde fugitivos de Mossoró desembarcaram no Pará

Os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desembarcaram na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, antes de serem apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Marabá, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (04). Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, vieram em um barco pesqueiro, com saída do Ceará, no dia 18 de março. Eles navegaram por seis dias. Foram 201 quilômetros de Fortaleza, em direção à Ilha de Mosqueiro.

Ainda segundo informações da polícia, eles chegaram em Belém há quase duas semanas, em 24 de março. O trajeto foi realizado por via marítima, junto à região costeira. Veja onde fica o local onde os fugitivos do Mossoró desembarcaram:

Onde fica a Ilha de Mosqueiro?

A Ilha de Mosqueiro é um distrito administrado pelo município de Belém. Fica a 76 km da capital, em uma viagem que dura cerca de 1h30min. A ilha fluvial fica localizada na costa oriental do rio Pará, no braço sul do rio Amazonas, em frente à baía do Guajará. Possui uma área de aproximadamente 212 km² e é conhecida pelas diversas praias paradisíacas, restaurantes típicos, igarapés e balneários.

Quais são os trajetos para a Ilha de Mosqueiro?

Para chegar, o trajeto pode ser feito de ônibus, saindo do terminal rodoviário, veículo particular, vans, encontradas nos arredores do bairro de São Brás e na avenida Almirante Barroso ou ônibus urbano fora do terminal.

Outro meio bastante usado pelos turistas é a lancha rápida que sai do Terminal Hidroviário de Belém, até a Ilha. A viagem dura cerca de 46 minutos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)