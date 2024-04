Fugitivos de Mossoró presos no Pará: outras quatro pessoas foram presas como ‘comparsas’ da dupla

A operação policial que conseguiu recapturar Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró em fevereiro deste ano, também prendeu, na tarde desta quinta-feira (04), em Marabá, mais quatro suspeitos envolvidos na fuga. Segundo as informações apuradas pela Redação Integrada do Jornal O Liberal, os suspeitos estão sendo mantidos na Delegacia de Marabá.

Os presos foram capturados durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Federal (PF) na BR - 222. A prisão ocorreu na ponte sob o Rio Tocantins, que liga São Félix e Marabá. Com os dois foragidos e outros seis suspeitos, foram apreendidos dinheiro, armas, celulares e três carros, das marcas Classic, Compass e Polo - este último dando apoio aos outros dois. Os veículos foram recolhidos no pátio da PF.

A PRF informou que os seis presos estavam divididos em três carros, sendo os foragidos no carro do meio e os “seguranças” na frente e atrás. Os envolvidos na fuga dos fugitivos eram “batedores”, espécie de seguranças dos integrantes do Comando Vermelho.

