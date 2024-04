Veja o que tinha nos 3 carros de luxo em que estavam os fugitivos de Mossoró presos no Pará

Os dois fugitivos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro, foram recapturados nesta quinta-feira (04), na cidade de Marabá, no Pará, após 50 dias de fuga. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, foram apreendidos em uma ação conjunta com a PF na BR-222. Os integrantes da facção Comando Vermelho (CV) estavam de carona em carros diferentes enquanto comparsas faziam escolta. Eles utilizaram três carros de luxo durante a fuga, um Classic, Polo e Compass.

Nos veículos apreendidos, foram encontrados dinheiro em espécie, cartões de crédito, fuzil, munições e oito celulares, além de objetos pessoais, documentos e alimentos. Três aparelhos estavam sendo monitorados pela inteligência da PF do Rio Grande do Norte.

Além dos foragidos, outros quatro homens que faziam parte do comboio de escolta da dupla também foram presos.

VEJA MAIS

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)