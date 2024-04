Os dois fugitivos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro, foram recapturados nesta quinta-feira (04), na cidade de Marabá, no Pará, após 50 dias de fuga. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, foram apreendidos em uma ação conjunta com a PF na BR-222, segundo nota divulgada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (04). Saiba quem são os fugitivos:

Quem são os fugitivos de Mossoró capturados no Pará?

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, são naturais do Acre. Ambos são integrantes da fação do Comando Vermelho (CV) e estavam presos na unidade penitenciária de Mossoró desde setembro de 2023.

Como Rogério e Deibson fugiram do presídio de Mossoró?

Rogério e Deibson conseguiram escapar do presídio de Mossoró na quarta-feira de cinzas (14), após abrirem uma passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio. Na sexta-feira (16), os criminosos invadiram uma casa na zona rural, fizeram uma família refém e roubaram dois celulares.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, mobilizou cerca de 300 agentes para a recaptura dos dois detentos. Após 21 dias, as buscas se concentraram em Baraúna, a 35 quilômetros de Mossoró. Cerca de um mês depois, a investigação encontrou apenas pistas e esconderijos utilizados pela dupla.

Desde então, os agentes que trabalham para capturar os fugitivos já encontraram diversos objetos pessoais, como uma blusa de uniforme da prisão. Após a fuga, o Brasil pediu a inclusão na lista da Interpol - normalmente utilizada para cooperação entre as polícias de diferentes países quando criminosos perigosos conseguem fugir das nações onde são procurados.

Além dos foragidos, outros quatro homens que faziam parte do comboio de escolta da dupla também foram presos. Os fugitivos de Mossoró devem voltar para a mesma unidade prisional.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)