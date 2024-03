Passados 21 dias, policiais acreditam que fugitivos de Mossoró ainda estejam na mata

Policiais envolvidos na força-tarefa de recaptura dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) acreditam que a dupla ainda está no meio da mata. As buscas ininterruptas no Rio Grande do Norte estão sendo feitas há 21 dias.

As buscas se concentram em Baraúna, que é a última cidade potiguar antes do Ceará. A cidade fica a 35 quilômetros de distância de Mossoró.

Policiais ouvidos pela CNN, nesta terça-feira (5), informaram que há vários cercos para evitar o risco de que eles “furem” o bloqueio, mas existe um ponto maior de concentração dos agentes, mais aproximado, de um quilômetro de perímetro. Os policiais acreditam que Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, integrantes da facção Comando Vermelho, estejam nessa área de um quilômetro.

LEIA MAIS:

Até agora, cinco pessoas foram presas por suspeita de auxiliar na fuga

Os relatos dos moradores da região rural reforçam a tese da força-tarefa. Nos últimos dias, os dois invadiram um galpão, agrediram uma pessoa e fugiram. Na semana passada, houve relato de uma família refém em roubo de celulares. Um dos aparelhos foi encontrado no meio da mata em uma rota de fuga.

Até o momento, cinco pessoas foram presas por suspeita de auxiliar na fuga e dar cobertura aos fugitivos. O último foi o dono de um sítio onde a dupla teria ficado uma semana recebendo alimentação. O homem recebeu R$ 5 mil pelo abrigo, segundo a polícia.

Deibson e Rogério fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na madrugada de 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. Os dois saíram pela luminária da cela, depois subiram ao telhado e cortaram a cerca do presídio. Uma força-tarefa com 600 policiais foi montada para a recaptura, que ainda não aconteceu.