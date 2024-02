Família mantida refém por 8 dias por fugitivos de Mossoró; R$ 500 foram gastos em comida

A Polícia identificou um esconderijo de fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, perto da fronteira entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, após localizar o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, que estava levando comida para os foragidos. Fernandes afirma que sua família foi mantida refém durante este tempo e que ele, sua esposa e seu bebê foram rendidos durante a noite e foram forçados a fornecer abrigo e comida para os criminosos.

Segundo Fernandes, eles foram mantidos reféns por quase oito dias, durante os quais ele gastou cerca de R$ 500 em alimentos para os foragidos. "Ameaçaram minha família", diz Fernandes. "Não foi muita coisa, foi na faixa de R$ 400 e pouco, R$ 500."

A polícia está investigando a alegação de Fernandes de que ele era uma vítima na situação. Até agora, três pessoas foram presas sob suspeita de ajudar na fuga de dois detentos.

Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, o Deisinho, são suspeitos de terem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Eles escaparam do sistema prisional na madrugada do último dia 14, supostamente usando uma barra de ferro para escavar um buraco na luminária de sua cela.

As investigações indicam que a penitenciária pode não ter seguido os procedimentos corretos, incluindo a realização de revistas diárias nas celas e nos detentos. As autoridades também prenderam o irmão de um dos fugitivos, que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e participação em organização criminosa.

A busca pelos fugitivos continua, com um cerco intensificado na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, após as novas informações fornecidas por Fernandes.