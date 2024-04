PF recaptura no Pará os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró após 50 dias

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro, foram recapturados após 50 dias fuga. Segundo as primeiras informações, eles foram presos no estado do Pará. Em nota divulgada nesta quinta-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal informou que a prisão ocorreu em uma ação conjunta com a PF na BR-222, em Marabá.

Os dois integram a facção criminosa Comando Vermelho. Originalmente do Acre, Rogério e Deibson estavam presos na unidade penitenciária de Mossoró desde setembro de 2023. Eles escaparam do local após abrirem uma passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio. Os criminosos também cortaram duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar.