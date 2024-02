Presos fogem de presídio de segurança máxima em Mossoró

Dois presos fugiram na manhã desta quarta-feira (14), da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada por integrantes do Sistema Penitenciário Federal.

Esta é a primeira vez que uma fuga é registrada em um presídio de segurança máxima. As primeiras informações apontam, que a fuga foi identificada pelo setor de inteligência e após isso, um alerta foi emitido aos políciais penais.

VEJA MAIS

O Secretário André Garcia, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está a caminho de Mossoró com integrantes da pasta. Ele foi nomeado para o cargo na semana passada.

A Polícia Federal (PF) foi acionada para trabalhar na captura dos detentos e nas investigações para descobrir as responsabilidades das fugas. Segundo as informações da CNN, os fugitivos seriam integrantes do Comando Vermelho (CV).