Polícia prende responsáveis por preparar comida no banheiro do Camarote da Sapucaí

Na noite deste último domingo (11) duas pessoas ligadas a um camarote na Sapucaí foram presas por estarem armazenando e preparando comidas, servidas ao público e convidados, dentro de um banheiro. A dona do buffet e a responsável pelo espaço foram presas em flagrante. Elas foram identificadas como Séfora de Oliveira Leite de Jesus e Ayla Almeida Amansio, respectivamente, pela TV Globo.

Em operação conjunta com o Ministério Público Estadual e com agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova) que estavam presentes no Sambódromo efetuaram a prisão em flagrante, por crime contra as relações de consumo, depois de receberem denúncias. Cerca de 500 quilos de alimentos foram descartados.

A promotora Rosemary Duarte, que esteve na operação, afirmou que jamais viu nada igual. "Deu nojo. Mas a atuação do MP foi fundamental para zelar pela saúde dos frequentadores da Sapucaí", explicou.

O camarote em questão fica no Setor 13 e teve a primeira paticipação no Sambódromo. De acordo com as informações divulgadas pelo portal O Globo, a Liesa explicou, por meio de sua assessoria, que os responsáveis não obtiveram autorização para a instalação de uma cozinha no local e que o banheiro estava sendo utilizado de maneira irregular.