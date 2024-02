Dani Calabresa abraça ex-esposa de Marcelo Adnet, na Sapucaí

Dani Calabresa foi vista abraçando a ex-esposa de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso, no Camarote MAR, na Sapucaí (RJ). A humorista, que também foi casada com Adnet, conversou com Patrícia na área VIP do local.

VEJA MAIS:

Assim como Patrícia Cardoso, Dani foi esposa de Marcelo Adnet e também foi traída, na época em que era casada. Após o flagra da traição, Dani deixou Marcelo, mas hoje são amigos.

Patrícia Cardoso chegou cedo à Sapucaí, na noite de desfile do grupo especial. Reservada, ela dirigiu poucas palavras aos jornalistas sobre o flagra de Adnet se beijando com uma mulher no carnaval.

"Agradeço todo o apoio que venho recebendo", disse ela.

Sobre o caso:

A separação de Patrícia Cardoso e Marcelo Adnet ocorreu depois que o comediante foi flagrado abraçado e aos beijos com uma jovem, em plena luz do dia, durante uma festa de carnaval. Segundo Leo Dias, que publicou as imagens, Adnet ainda pediu o número de telefone da mulher e deixou o evento acompanhado dela e de mais uma amiga.