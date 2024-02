Após flagra na Sapucaí, Marcelo Adnet anuncia fim de casamento

O humorista Marcelo Adnet anunciou o término de seu casamento com Patrícia Cardoso. O anúncio veio à tona após o artista ser flagrado em um momento íntimo com outra mulher ao término do primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As informações foram inicialmente divulgadas pela coluna do jornalista Leo Dias, neste sábado de Carnaval (10), levando a uma verdadeira comoção entre os fãs e seguidores do casal.

VEJA MAIS

Segundo o portal, imagens do flagra de Adnet com uma mulher desconhecida circularam nas primeiras horas deste sábado, dando origem a especulações sobre crises no relacionamento do humorista com a atriz. Diante da repercussão, Marcelo Adnet teria confirmado ao colunista Leo Dias o fim do casamento, indicando que ele e sua agora ex-esposa não estão mais juntos.

Ao ser questionado sobre a suposta traição, Adnet teria simplesmente afirmado: “Eu e ex-esposa não estamos mais juntos”, conforme relatado pelo jornalista. Ainda de acordo a coluna de Leo Dias, o humorista esclareceu que a separação já havia ocorrido antes do período de Carnaval, revelando, assim, que os recentes eventos não foram determinantes para a decisão.

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso compartilharam uma união de sete anos e são pais de Alice, de três anos. O anúncio do término do relacionamento entre o casal despertou diversas reações entre fãs e seguidores, que se dividiram entre a surpresa e o aopio à decisão diante da notícia. Enquanto isso, o humorista segue focado em sua carreira e projetos futuros, deixando para trás um capítulo importante de sua vida pessoal.