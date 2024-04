Fugitivos presos no Pará serão encaminhados de volta para Mossoró

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró e foram recapturados após 50 dias de fuga no Estado do Pará, na tarde desta quinta-feira (4), devem voltar para a mesma unidade prisional. As informações foram repassadas durante a exibição do Jornal Hoje, da TV Globo. A dupla foi presa durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Federal (PF) na BR - 222. Além deles, que estavam em um comboio na tentativa de fuga do Pará, mais quatro pessoas foram presas. E três carros foram apreendidos.

Quando foram capturados em Marabá, Rogério o estava de camisa preta, cabelo e barba feitos, e apresentava somente um ferimento no nariz. Já Deibson também estava barbeado, com cabelo cortado e vestia camisa gola polo e boné vermelho.Os dois já estavam sendo monitorados por agentes das forças de segurança envolvidos nas buscas.

Segundo a PF, os fugitivos planejavam deixar o Pará quando foram pegos pelos agentes. No entanto, os policiais não sabem ao certo qual seria o novo destino da fuga deles, que encontravam-se a cerca de 1.600 km de Mossoró.

As buscas pelos suspeitos iniciaram ainda no mês de fevereiro com o emprego de mais de cem agentes da Força Nacional para atuar na operação. A corporação iniciou a procura em um raio de 15 quilômetros de distância do presídio federal. Os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará chegaram a aumentar as vigilâncias terrestres e aéreas na região.