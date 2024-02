Fafá de Belém se manifesta após apuração e agradece homenagem: 'Honra'

Logo após a apuração das escolas de Samba de São Paulo, na tarde desta terça-feira (13), Fafá de Belém usou seu perfil nas redes sociais para expressar sua gratidão ao Império de Casa Verde pela homenagem que recebeu. A cantora, natural de Belém do Pará, foi enredo da agremiação intitulado "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", que conquistou o sexto lugar no Carnaval 2024.

"Agradecer você folião, você passista, você que faz da Império de Casa Verde uma escola fabulosa. Este vídeo é para agradecer a você que não desiste, que vai com o samba no pé na avenida defendendo o que você gosta com todo amor, sem preconceito e sem julgamento. Quero agradecer pela honra de ter sido homenageada. Vocês ganharam uma seguidora, agora sou Império de Casa Verde desde criancinha, contem comigo para tudo. Obrigada pela honra, de fazer de mim um enredo, de uma menina que nasceu no Belém do Pará e que rala todos os dias para ser uma pessoa melhor. Vi minha história na avenida, a minha fé, minha irreverência", disse Fafá.

"Gratidão, Império de Casa Verde! Gratidão, Presidente, e a cada membro dessa comunidade que me deu tanto amor neste último ano. Sigamos juntos! Obrigada, obrigada!", escreveu na legenda.

A cantora de 67 anos participou do desfile em cima de um carro alegórico, usando grafismos no corpo e uma fantasia simples (a seu pedido), destacando sua conexão com suas raízes paraenses.

Enredo

A Império de Casa Verde entrou no sambódromo do Anhembi na madrugada de domingo (11) e apresentou o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", uma homenagem aos 50 anos de carreira da cantora paraense.

A escola optou por não contar a biografia de Fafá de forma linear, abordando mais o lado místico que a artista já mostra por meio de suas canções. Sempre sorridente, Fafá vibrou durante todo o desfile.

A comissão de frente do desfile da Império representou o Pará, mostrando como a cantora foi escolhida por Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, para orgulhar o Estado.

O desfile, inclusive, centrou-se na religiosidade paraense, contando com uma ala de "romeiros e promesseiros". Havia também homenagens ao carimbó, aos botos e às festas juninas paraenses.