Fafá de Belém fala sobre expectativa do resultado do Carnaval de SP nesta terça-feira (13)

A cantora Fafá de Belém utilizou as redes sociais na tarde desta terça-feira (13) para falar sobre a expectativa para a apuração e o resultado da escola de samba vencedora do Carnaval 2024 de São Paulo. A artista, que completa 50 anos de carreira, foi homenageada no desfile do Império de Casa Verde, e não escondeu a ansiedade para o momento chegar: "Ainda estou de pijama, mas já coloquei [o adereço] na minha cabeça para que a gente comemore a vitória hoje".

VEJA MAIS

Em um vídeo publicado no Instagram, Fafá, que está em Recife após ter realizado um show, compartilhou com os seguidores como tem sido a repercussão do desfile, que ocorreu no último domingo (11). "Tem sido lindo esse carnaval, absolutamente lindo, um carnaval de festa, colorido, comemoração", mencionou no post. " Eu estou com muuuuita fé que vamos pras cabeças", complementou no comentário.

Assista ao vídeo:

Saiba que horas começa a apuração do Carnaval 2024 de São Paulo

A Liga Independente das Escolas de Samba fará a apuração no sambódromo do Anhembi, a partir das 16h. Ao todo, 14 escolas do grupo especial competem pelo título, são elas: Camisa Verde e Branco; Barroca Zona Sul; Dragões da Real; Independente Tricolor; Acadêmicos do Tatuapé; Mancha Verde; Rosas de Ouro; Vai-Vai; Tom Maior; Mocidade Alegre; Gaviões da Fiel; Águia de Ouro; Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.