Seap abre PSS para contratar 89 servidores em 15 municípios do Pará; inscrições são gratuitas

CONCURSOS BANCÁRIOS

Concursos públicos na área bancária devem somar mil vagas em 2024

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e a Casa da Moeda do Brasil estão com inscrições abertas até o final do mês. Por meio do Concurso Nacional Unificado, a seleção para a PREVIC ofertará 40 vagas, com abertura de inscrições no dia 19 de janeiro.