Tribunal de Contas do Estado do Pará define as especialidades das vagas para o seu próximo concurso

Na última edição, a nossa Coluna noticiou a iminência do edital do TCE-Pa e hoje temos mais novidades: o Tribunal de Contas do Estado do Pará já deliberou um total de 126 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo, sendo 77 vagas para Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização, contemplando as especialidades de Ciências Atuariais, Contabilidade, Direito e Engenharia Civil; 35 vagas para Auditor de Controle Externo – Área Administrativa, contemplando as especialidades de Enfermagem, Administração, Clínica Médica, Serviço Social, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Telecomunicações, Odontologia, Gestão Governamental, Cientista de Dados e Psicologia e 14 vagas para Auditor de Controle Externo – Área de Informática, abrangendo as especialidades Administrador de Banco de Dados, Analista de Segurança, Analista de Sistemas, Analista de Suporte e Web Design.

O concurso já foi autorizado e a sua comissão já foi formada, e os próximos trâmites serão a contratação da banca e publicação do novo edital. Portanto, quem se identifica com a carreira de controle das contas públicas, já pode começar a se preparar.

E para quem está na expectativa deste concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a coluna entrevistou o Auditora do TCE-Pa Raíssa Ávila, que foi aprovada no último concurso e é Mentora na preparação para concursos desta área. Raíssa trouxe a novidade das vagas para a nossa coluna, falou da rotina do Auditor de Controle Externo do TCE-PA e sobre sua a preparação para a prova e deixou duas dicas importantes:

Estudar as disciplinas de maneira equilibrada, não deixando nenhuma matéria fora do planejamento de estudo. Treinar e revisar sempre os conteúdos estudados.

