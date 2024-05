PSS da SESPA tem 175 vagas e salários que passam de R$ 5 mil; veja como se inscrever gratuitamente

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) tornou pública a realização de um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação em caráter temporário de 175 servidores de níveis médio e superior, em diversas áreas do conhecimento. Conforme o edital publicado no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), as oportunidades estão distribuídas em 12 cargos de nível superior da área administrativa, 22 cargos de nível superior da área de saúde e um cargo de nível médio, também da área de saúde.

Veja aqui o edital completo

Inscrições gratuitas

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, na página do Sipros, nesta quarta-feira (15.05) e quinta-feira (16.05). Não haverá cobrança de taxa de inscrição aos candidatos.

Etapas da seleção

Serão analisadas somente os candidatos inscritos classificados dentro do número de três vezes a quantidade de vagas, pela ordem decrescente da pontuação obtida na 1º fase (Inscrição). Após essa fase, os classificados devem passar ainda pela etapa de análise documental e curricular e a terceira etapa, de entrevista.

Cargos e salários

Dependendo da função para qual o candidato foi selecionado, os salários podem passar de R$ 5 mil, considerando remuneração base, auxílio e gratificação. Esse é o caso dos profissionais contratados aos cargos de nível superior na área da saúde (Assistente Social, Biólogo, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional). Eles devem receber R$ 2.053,54 de remuneração base, R$ 1.624,83 de gratificação de escolaridade e R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, o que totaliza R$ 5.178,37.

Para os cargos de nível superior na área administrativa (arquiteto, biblioteconomista, engenheiro - ambiental, civil, clínico, eletricista, químico e de segurança do trabalho -, estatístico e técnico de educação física), a remuneração base é de R$ 1.724,64, mais R$ 1.379,71 de gratificação de escolaridade e R$ 1.500de auxílio alimentação, totalizando R$ 4.604,35.

Já os profissionais de nível médio (agentes de endemia), irão receber remuneração base de R$ 1.320,00 + 67,95 (abono), e mais R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, totalizando R$ 2.887,95.

Contrato temporário

A seleção busca profissionais para atuarem no Nível Central SESPA (Gabinete, Diretorias e setores subordinados), 1º Centro Regional de Saúde e unidades vinculadas, 7º CRS e Usinas da Paz da Região Metropolitana. O contrato administrativo terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.