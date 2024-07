Novo supermercado em Belém promete gerar 600 novas vagas de emprego

O Assaí Atacadista retoma os investimentos em Belém, após dois anos desde a inauguração do Assaí Almirante, e prevê inaugurar, ainda este ano, a sua 4ª unidade na capital, sendo a 8ª no estado do Pará. Em obras, a nova loja está localizada na Rodovia Augusto Montenegro, uma das principais vias da região metropolitana da capital, que corta bairros como, por exemplo, Tenoné, Benguí, Parque Verde e ainda é o caminho de quem vai para a Ilha de Caratateua, em Outeiro.

Dentro da geração mais moderna de lojas do Atacadista, a nova unidade também irá contar com maior mix de produtos e serviços, como Padaria, Empório de Frios, Açougue, entre outros, que facilitarão o dia a dia das famílias e dos(as) comerciantes paraenses.

A loja irá gerar, no total, cerca de 600 postos de trabalho entre diretos e indiretos. Durante a fase de obras, também são criados outros 300 empregos para o segmento da construção civil. O processo seletivo para a unidade ainda não está aberto, mas será comunicado tão logo for iniciado.

Assaí no Pará



Atualmente, o Assaí possui mais de 290 lojas em 24 estados mais o Distrito Federal. No estado do Pará, a Companhia está presente desde 2016, com sete unidades, sendo elas: Assaí Belém, na Rodovia Mario Covas, s/n,; Assaí Batista Campos, na Avenida Conselheiro Furtado, 76; Assaí Almirante, Av Almirante Barroso, 5.386; Assaí Ananindeua, na Rodovia BR-316, 1760; Assaí Castanhal, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/n; Assaí Parauapebas, na Rodovia PA-275 , na região do Gleba Carajas II e Assaí Santarém Conquista, na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, no Amparo. Com a inauguração da nova unidade, o Assaí chegará ao total de 8 lojas no estado, sendo 4 na capital.