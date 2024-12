Belém e quatro municípios paraenses ficarão sem energia entre 17 e 20 de dezembro; veja os locais

Diversas áreas de Belém, Ananindeua, Santa Bárbara do Pará, Curralinho e Oeiras do Pará ficarão sem energia entre os dias 17 e 20 de dezembro. No total, mais de dez bairros e localidades ficarão sem o funcionamento do serviço. A medida será necessária para realização de ações de manutenção preventiva feita pela Equatorial Energia. A iniciativa, que busca manter o desempenho regular do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Segundo a empresa de energia, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para poderem se organizar.

De acordo com a Equatorial, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

VEJA MAIS

Veja o cronograma de desligamento programado de energia elétrica

Belém

Bairro: Guamá

Data: quarta-feira, 18

Horário: 9h30 às 15h30

Condomínio Residencial Aluysio Chaves na avenida Bernardo Sayão.

Bairro: Souza

Data: sexta-feira, 20

Horário: 9h às 15h

Toda Vila Maracangalha, acesso pela avenida Júlio César.

Santa Bárbara do Pará

Zona Rural

Data: terça-feira, 17

Horário: 9h30 às 15h30

Ramais: Furo do Ceará e do Jabuti.

Colônia Chicano.

Vila Mauricia.

Curralinho

Bairro: Aeroporto

Data: quarta-feira, 18

Horário: 8h às 12h

Ruas: João Gabriel, Matriz e rua Nova.

Travessas: São Mateus e São Raimundo.

Ananindeua

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 17

Horário: 10h às 15h

Ruas: Luiz Fernando Nobre e João Alves de Andrade, entre a rodovia BR 316 e a rua Vera Cruz.

Rua Virgílio Cardoso.

Bairro: Coqueiro

Data: quinta-feira, 19

Horário: 8h05 às 14h05

Todo o Residencial Ville Borghese.

Todo Conjunto Abelardo Condurú.

Avenida Três Corações, entre a rodovia Mário Covas e rua Abelardo Condurú.

Oeiras do Pará

Bairro: Centro

Data: sexta-feira, 20

Horário: 9h05 às 15h05

Travessas: Santo Antônio e Coronel Vitor Bastos, entre rua Honório Bastos e rua João XXIII.

Ruas: Veiga Cabral e Intendente Costa, entre a travessa Santa Terezinha e travessa Magalhães Barata.