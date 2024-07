Rede de supermercados abrirá 1200 vagas de emprego em Belém com a inauguração de duas lojas

As próximas unidades do Grupo Líder abrirão 1.200 novas vagas de emprego em Belém a partir da inauguração de suas duas novas unidades. Na noite desta terça-feira (30/7), foi apresentada a primeira delas, localizada na travessa São Francisco, 610, entre Veiga Cabral e Almirante Tamandaré, bairro da Campina, em Belém. Essa é a 28ª loja do grupo e eles já se preparam para a inauguração da próxima.

Cada uma dessas lojas gera cerca de 600 postos de trabalho, afirma um dos diretores da rede, Oscar Rodrigues. Ele comemora que a partir desta noite, com a unidade São Francisco em funcionamento, o grupo alcança a marca de 18 mil funcionários. Assim como as demais unidades espalhadas pela cidade, o novo lançamento promete atender a todas as necessidades dos consumidores, com alimentação, artigos para casa, tecnologia e vestuário, funcionando a partir desta quarta-feira (31/7), de segunda a domingo, das 7h às 22h.

“Para nós, que somos nativos daqui, que começamos aqui e não estamos nem pensando em ir para fora, é claro que é uma alegria muito grande”, enfatiza Oscar.

A cerimônia realizada esta noite, reuniu representantes do grupo, familiares, parceiros e amigos para oficializar o anúncio. No discurso, os representantes lembraram com carinho dos que já partiram e fizeram votos de prosperidade ao legado da família. Como explicado por Oscar, esta unidade ficou sob responsabilidade de João Rodrigues, também diretor do grupo, durante sua construção, mas o sonho de expandir o legado da família é coletivo.

VEJA MAIS

Próxima inauguração

Com previsão para o próximo ano, o que virá a ser a 29ª loja do grupo, deve ser apresentada ao público na travessa 14 de Março, mas ainda não possui uma data fechada para a inauguração. Em discurso, o também diretor, João Rodrigues, celebrou os projetos atuais e narrou a trajetória da família, natural do interior do estado. Ainda fez votos para que as novas gerações levem adiante o trabalho dos antecessores. “Deixamos um legado de trabalho e responsabilidade muito grande pela terceira geração, sobrinhos, filhos e netos, vocês hoje, são os mais responsáveis daqui por diante pelo sucesso desta empresa”, conclui.