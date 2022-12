Retrospectiva 2022: relembre os principais fatos que marcaram o Brasil e o Mundo neste ano

O ano de 2022 foi marcado por fatos que entrarão para a história mundial, entre eles a invasão da Rússia ao território da Ucrânia, iniciando a guerra entre os dois países, e a morte da Rainha Elizabeth. No Brasil, as eleições 2022 garantiram o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. Veja os fatos mais marcantes do ano:

Janeiro

A ex-deputada estadual pelo PSDB do Pará Suleima Pegado, que foi secretária de Estado no governo de Simão Jatene e trabalhou na divisão técnica do Sesi Pará e foi ex-presidente do Detran/PA, morreu no dia 10, no Rio de Janeiro.

No dia 25, o escritor Olavo de Carvalho, morreu em Richmond, no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Segundo a filha do escritor, Heloísa de Carvalho, que rompeu há anos relações com o pai, ele morreu por complicações da Covid-19.

Fevereiro

Foi aprovado no dia 9, por unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a criação do União Brasil, fusão entre DEM e PSL. O novo partido teve o número de urna 44 e passou ser a maior bancada do Congresso, com 81 deputados e 7 senadores.

Socorro Gabriel, que foi mulher do ex-governador tucano Almir Gabriel, morreu na noite do dia 28.

Rainha Elizabeth completou 70 anos no trono britânico no dia 6 de fevereiro.

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, sofreu com a maior catástrofe da sua história no mês de fevereiro. Fortes temporais atingiram o município causando enchentes e deslizamentos de terra que vitimaram 233 pessoas.

Após meses de expectativa e tensão, a Rússia deu início à invasão da Ucrânia no dia 24, com relatos de explosões nas proximidades das principais cidades espalhadas pelo país. Somente no primeiro dia de conflito, pelo menos sete pessoas morreram e outras 19 foram dadas como desaparecidas. Milhares de pessoas fugiram do país nos dias que se seguiram à invasão.

Março

A Coreia do Norte disparou no dia 24 o que se acredita ser um míssil balístico intercontinental (ICBM) em direção ao mar de sua costa leste, segundo militares da Coreia do Sul e do Japão. Este seria o primeiro envolvendo uma poderosa arma deste tipo desde 2017.

Arthur do Val (Mamãe Falei) gerou revolta após aparecer em um vídeo gravado na Ucrânia dizendo que as mulheres do país são “fáceis porque são pobres". As declarações o levaram a renunciar ao cargo de deputado estadual por São Paulo e a ser cassado, perdendo assim seus direitos políticos por oito anos.

No dia 23, morreu o ex-deputado federal, ex-vice-prefeito de Belém e ex-presidente do Banco da Amazônia, Anivaldo Juvenil Vale, aos 77 anos.

Abril

A japonesa Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo, com 119 anos, morreu no dia 19. Com isso, uma freira francesa, chamada Lucile Randon, tornou-se a pessoa mais velha do mundo. Ela nasceu no dia 11 de fevereiro de 1904 e chegou aos 118 anos. Luciele também bateu um segundo recorde: é a pessoa mais velha a sobreviver à covid-19.

O Twitter não resistiu à bolada de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 208 bilhões) e anunciou a venda da rede social, no dia 25, ao bilionário Elon Musk, que se tornou acionista majoritário. Ele só viria assumir a plataforma alguns meses depois.

O ministro da saúde Marcelo Queiroga assinou portaria que revogou o estado de emergência em saúde pública nacional em razão da pandemia do coronavírus. Antes disso, naquela altura, todos os estados brasileiros já haviam flexibilizado o uso de máscaras em locais fechados

Após dois anos críticos em razão da Covid-19, casos de hepatite aguda em crianças, também preocuparam autoridades de saúde no mundo inteiro. Até abril, haviam sido detectados casos em doze países e a origem dessa grave inflamação do fígado seguia desconhecida.

Maio

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 75 anos, e a socióloga Rosângela Silva, de 55 anos, conhecida como Janja, casaram-se no dia 18.

No dia 23, o ex-governador de São Paulo João Doria anunciou, durante um pronunciamento ao vivo, que estava fora da disputa à Presidência da República. No dia 13 de junho, ele disse que estava deixando a vida pública para retornar ao setor privado. No dia 19 de outubro, anunciou desfiliação do PSDB.

Pelo menos 12 países confirmaram a existência de 92 casos de varíola de macaco, doença rara provocada por um vírus semelhante ao da varíola, no dia 22. A doença se espalhou pelo mundo e também chegou ao Brasil.

Junho

Uma medida cautelar publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em junho proibiu chamadas feitas por robôs que desligam logo depois que a pessoa atende. A Agência ordenou o bloqueio de números que façam mais de 100 mil ligações por dia com chamadas de menos de três segundos.

Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que estabelece um teto de 17% a 18% - dependendo da localidade – no ICMS sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

Em 5 de junho, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, no estado do Amazonas, enquanto realizavam uma expedição e reuniões com comunidades indígenas da região. Após dez dias, os restos mortais deles foram encontrados. A perícia constatou que Bruno Pereira foi morto com dois tiros na região abdominal e torácica, e um na cabeça. Já o Dom Phillips, morreu após levar um tiro no abdômen. O caso, de repercussão internacional, permanece sem julgamento, apesar da prisão de suspeitos.

Julho

O primeiro caso de varíola dos macacos detectado na região Norte ocorreu em julho, no estado do Acre. No mesmo mês, a cidade de Uberlândia (MG), registrou a primeira morte causada pela doença no Brasil.

No dia 4, o governo do Estado publicou o Decreto que dispõe sobre a redução das alíquotas do ICMS nas operações com gasolina, álcool carburante e energia elétrica e nas prestações de serviço de comunicação.

Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido no dia 7. A crise na gestão de Johnson se agravou após a revelação de um escândalo de assédio sexual envolvendo o ex-vice-líder do governo no parlamento, Christopher Pincher.

O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, de 67 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua, enquanto fazia um discurso na cidade de Nara, no oeste do país.

A candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto foi oficializada no dia 21. Foi definido também, oficialmente, o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa petista.

No dia 24, o nome do presidente Jair Bolsonaro (RJ) foi lançado oficialmente pelo Partido Liberal (PL) como candidato à reeleição à Presidência da República. O general Walter Braga Netto foi confirmado como vice da chapa.

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, pediu demissão, no dia 29, após vir a público um processo contra ele aberto no Ministério Público Federal (MPF) por assédio sexual e moral.

Agosto

Após dois anos de atraso, o IBGE iniciou a coleta para o Censo Demográfico 2022 no dia 1º. A pesquisa é realizada em todos os 5.570 municípios, com visitas a mais de 75 milhões de domicílios. Uma das novidades do processo é a contagem das populações quilombolas do país.

No dia 16, candidatos a cargos federais e estaduais nas eleições 2022 foram autorizados a fazer campanha eleitoral nas ruas e na internet, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Pará teve nove aptos a pleitear a chefia do Governo do Estado.

O ministro Alexandre de Moraes tomou posse, no dia 16, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na mesma ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski foi empossado vice-presidente da Corte Eleitoral.

O ex-presidente da extinta União Soviética (URSS), Mikhail Gorbatchev, morreu no dia 30, aos 91 anos. Ele foi responsável pela aplicação de dois planos de reforma na URSS, sendo reconhecido por acabar com a Guerra Fria — disputa entre os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e comunistas, encabeçado pela URSS.

Setembro

Um brasileiro sacou uma arma e tentou atirar em Cristina Kirchner, vice-presidenta da Argentina, no dia 1º. A pistola teria falhado na hora do disparo. A Polícia Federal Argentina conseguiu deter o homem, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos. Ele, a namorada e outros suspeitos foram presos após a tentativa de assassinado.

No dia 5, Dia da Amazônia, estreou a iniciativa pioneira “Propostas para a Amazônia - Rodada de Entrevistas com os candidatos à Presidência da República”, projeto capitaneado pelo Grupo Liberal em parceria com oito veículos dos demais estados da Amazônia Legal.

Com mais de 81 mil votos válidos (57,4%), Liz Truss foi anunciada no dia 5 como a nova chefe do Partido Conservador britânico e, por consequência, nova primeira-ministra do Reino Unido.

Morreu no dia 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, a Rainha Elizabeth II, monarca britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado: 70 anos, completos em 2022. Com a morte de Elizabeth, Charles Philip Arthur George, o príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão, se tornou o novo rei britânico e o monarca mais velho a assumir o trono, aos 73 anos. Ele adota o nome de Charles III. A mulher do príncipe William, Kate Middleton, assumiu também o título de princesa de Gales, que pertenceu à princesa Diana, 25 anos atrás.

A ministra Rosa Weber tomou posse no dia 12 na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A morte de uma jovem de 22 anos que estava sob custódia da polícia iraniana gerou revolta em todo o Irã e protestos em várias cidades. Mahsa Amini, de 22 anos, foi presa por não usar um hijab – peça feminina que cobre pescoço, cabelo e orelhas. Horas depois, ela foi deixada em um hospital, onde morreu após alguns dias em coma.

Outubro

O mês de outubro começou bem na capital paraense, com a chegada do sinal 5G oficialmente a Belém. No total, 23 bairros já estavam recebendo a conexão da nova tecnologia nos primeiros dias de instalação, que promete ser mais rápida que as atuais conexões 4G.

No dia 2, ocorreu o primeiro turno das eleições. O candidato Helder Barbalho (MDB) foi reeleito em primeiro turno com 70,41% dos votos. No senado, o petista Beto Faro levou a vaga. Na Alepa, o MDB fez a maior bancada. Para a presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) passaram para a disputa do segundo turno.

Um mês e meio após tomar posse como primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss renunciou ao cargo, no dia 20.

No dia 22, Giorgia Meloni foi empossada como a primeira mulher no cargo de primeira-ministra da Itália. Enquanto isso, no Reino Unido, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak foi anunciado, no dia 24, como o novo primeiro-ministro, no lugar de Liz Truss.

No dia 23, o ex-deputado Roberto Jefferson, em prisão domiciliar, atirou contra agentes da Polícia Federal que cumpriam a revogação da prisão domiciliar, com mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e membro do STF. Além dos tiros, ele usou uma granada contra os policiais. Dois agentes foram feridos e socorridos. Ele foi preso e indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio durante a operação.

No dia 30, ocorreu o segundo turno para presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 60.341.333 votos — o equivalente a 50,9% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, que tentava reeleição, obteve 58.203.620 votos.

No dia 31, começaram manifestações pelo Brasil em apoio ao presidente e expressando insatisfação com o resultado das eleições. Em Belém, as manifestações se concentram em frente ao 2º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS).

E um avanço na economia do Pará foi a concessão, por parte do Ibama, de Licença Prévia para dragagem e derrocamento na região do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, sudeste do Pará, obra esperada há décadas no Estado. O pedido para a emissão da LP estava no Ibama há, pelo menos, 10 anos.

Novembro

No dia 4, após indicação de Lula, foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o Cargo Especial de Transição Governamental. O documento é assinado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que coordena os trabalhos pelo lado do governo de Bolsonaro.

O ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho morreu no dia 15, na capital paulista, aos 73 anos de idade. Ele foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994. Ele era filiado ao MDB.

Dezembro

Aposentados e pensionistas do INSS ganharam o direito de recalcular os benefícios com base nas contribuições de toda a vida, após decisão do Supremo Tribunal Federal. A revisão pode ser pedida por quem contribuia antes de julho de 1994 e se aposentou entre 1999 e 2019.

Na primeira semana de dezembro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, de 44 anos, foi indicado pessoa do ano 2022 pelo jornal britânico Financial Times e pela revista Time.

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada por corrupção a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para cargos públicos, no dia 6. O veredito do tribunal de primeira instância e ela pode recorrer da sentença.

No dia 9, Lula começou a anunciar os primeiros nomes que comporão o futuro ministério de seu governo: na lista, estão Fernando Haddad (PT), Flávio Dino, Rui Costa, José Múcio, entre outros.

No dia 12, Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, em cerimônia realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, foram diplomados pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes. No mesmo dia, um grupo de pessoas tentou invadir a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), na noite de segunda-feira (12). Cinco ônibus e três carros foram queimados, segundo o Corpo de Bombeiros.

Respondendo a um processo de impeachment, o presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou, no dia 7, que irá dissolver o Congresso Nacional e convocar novas eleições. Ele declarou estado de emergência no país e impôs um toque de recolher em todo o território peruano. Após esse pronunciamento, Castillo foi destituído do cargo pelos parlamentares e preso.

Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes e a Bloomberg. O posto passou a ser ocupado pelo presidente-executivo do grupo de artigos de luxo LVMH, o francês Bernard Arnault.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram no final da noite do dia 21 a PEC da Transição (PEC 32/22), que permite ao novo governo aumentar em R$ 145 bilhões o teto de gastos no Orçamento de 2023 para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outras políticas públicas.