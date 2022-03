Pará perde Anivaldo Vale, ex-parlamentar e ex-presidente do Banco da Amazônia

O ex-deputado federal e ex-presidente do Banco da Amazônia, Anivaldo Vale, faleceu aos 77 anos, nesta quarta-feira (23). Foi vice-prefeito na gestão de Duciomar Costa. O velório foi programado para a Capela Recanto da Saudade, na rua Domingos Marreiros, 1536. A missa de corpo presente será às 9h e o enterro às 12h.

O filho de Anivaldo Vale, Lúcio Vale, ex-governador do Estado e atuando como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM PA), expressou-se acerca do falecimento do pai por meio de postagem nas redes sociais. "A dor é imensa, mas a sensação de gratidão é ainda maior. Obrigado por todo ensinamento e amor durante a vida. Você partiu desse plano, mas estará sempre em nossas lembranças e no coração de todos que lhe amam. Descansa em paz, pai!", enfatizou Lúcio Vale.

Segundo o site da Câmara dos Deputados, Anivaldo Vale foi deputado federal de 1995 a 1999, pelo PPR; deputado federal de 1999 a 2003, pelo PSDB, legenda pela qual também foo eleito para a legislatura de 2003 a 2007.

Anivaldo Vale nasceu em Ipanema (MG), em 2 de dezembro de 1944. Veio ao Pará na década de 70.