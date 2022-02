Com 176 mortes confirmadas após tempestade, Petrópolis enfrenta maior catástrofe de sua história

Subiu para 176 o número de mortes confirmadas após a tempestade que atingiu Petrópolis na última terça-feira (15). Com isso, a cidade registra a maior catástrofe de sua história – antes, a maior era de 1988, quando 171 morreram. As informações são do G1 da Região Serrana.

O cadastro de pessoas desaparecidas que está sendo feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio já conta com 117 nomes, ou seja, o número de vítimas fatais confirmadas ainda pode subir. Nesta segunda-feira (21), as buscas entraram no 7º dia. Por volta das 7h, os trabalhos foram interrompidos pelos socorristas por causa do vento forte no Morro da Oficina. Ainda há previsão de chuva ao longo do dia de hoje.

Hoje, a Polícia Civil iniciou um mutirão de coleta de DNA para acelerar o trabalho de identificação de vítimas. Até o início da manhã, 143 corpos haviam sido identificados.