Presidente do Peru, Pedro Castillo anuncia dissolução do Congresso e 'governo de exceção'

Respondendo a um processo de impeachment, o presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou nesta quarta-feira (7) que irá dissolver o Congresso Nacional e convocar novas eleições. Ele declarou estado de emergência no país e impôs um toque de recolher em todo o território peruano. Segundo Castillo, a decisão de estabelecer um governo de exceção busca "restabelecer o estado de direito e a democracia". As informações são do G1 Nacional e Portal UOL.

VEJA MAIS

Jornais peruanos chamaram o ato de uma tentativa de golpe de estado. As medidas foram anunciadas durante um pronunciamento na TV aberta do país, uma semana depois que o Congresso peruano aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. No cargo desde 2021, ele é acusado pela oposição de "incapacidade moral" para ocupar a função. Esta é a terceira tentativa formal de derrubar o líder de esquerda.

Porém, a pressão aumentou após denúncia do Ministério Público contra Castillo por suspeita de corrupção, que também começou a ser avaliada pelo Congresso. A Promotoria pede que ele seja afastado temporariamente do cargo.

Veja as medidas anunciadas