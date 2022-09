Túmulos de 76 crianças sacrificadas em rituais religiosos são encontrados no Peru

Arqueólogos que escavavam em um santuário pré-hispânico na costa norte do Peru encontraram túmulos de 76 crianças sacrificadas há cerca de mil anos em rituais religiosos, quando tinham entre 6 e 15 anos. A descoberta aconteceu entre julho e agosto em duas pequenas esplanadas deste santuário, situado no município de Huanchaco. No local, também havia vestígios de chamas. As informações são do G1 Mundo.

Entre 2016 e 2019, esta mesma equipe de pesquisadores, liderada pelo arqueólogo Gabriel Prieto, havia encontrado os restos de outras 240 crianças sacrificadas pelo povo chimú, que se desenvolveu entre os anos 900 d.C. e 1450 d.C.

"São seis eventos de sacrifícios que somam mais de 300 crianças em Pampa La Cruz em todos esses anos de escavações", declarou o arqueólogo Luis Flores, um dos pesquisadores do santuário de Pampa La Cruz.

VEJA MAIS

Os estudos mostraram que o peito das crianças era aberto, de forma transversal, para a retirada do coração, em rituais aos deuses do povo Chimú. Segundo o arqueólogo, esses sacrifícios podiam ser realizados por eventos de falta de chuva, secas, [problemas] políticos, ou guerras. “Há várias hipóteses que estamos investigando", afirma.

Entre os restos mortais, há cinco meninas "sentadas" enterradas com as cabeças juntas, formando uma espécie de círculo. "Graças a Pampa La Cruz, sabemos que os sacrifícios humanos, sobretudo de crianças, foram uma parte estrutural da religião dos chimús para celebrar e glorificar seu Estado", declarou Prieto à agência estatal peruana Andina.

"O sacrifício nesse lugar foi feito para consagrar e abrir os campos de cultivo que os chimús habilitaram nessa época", acrescentou o diretor do Programa Arqueológico de Huanchaco.