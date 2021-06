Arqueólogos descobrem ovo de mil anos em Israel e o quebram sem querer

Pela primeira vez na história, arqueólogos israelenses descobriram um ovo de galinha intacto que foi colocado cerca de mil anos atrás. No entanto, o objeto delicado acabou sendo quebrado sem querer no laboratório e perdeu parte do seu material interno. Segundo o portal Metrópoles, a arqueóloga israelense que liderou a descoberta disse que a equipe ficou surpresa em encontrá-lo.

O Oriente Médio é um terreno rico para a arqueologia, já que novos sítios costumam ser encontrados com frequência. Desta vez, pesquisadores da Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) também fizeram esta descoberta incomum ao desenterrarem um ovo de galinha de mil anos na antiga cidade de Yavneh. Não é raro que cascas de ovos sejam encontradas durante as escavações, mas a descoberta de um ovo de galinha inteiro e intacto é inédito.

(Reprodução: Gilad Shtern / Autoridade de Antiguidades de Israel)

De acordo com os arqueólogos, o ovo estava em uma fossa, um tipo de latrina. O ambiente anaeróbico (privado de ar) que o poço produziu permitiu que o ovo fosse preservado sem que sua casca deteriorasse com o tempo. Mas, ele continuava frágil. Apesar dos cuidados para extrair o ovo, a casca rachou e parte do conteúdo foi perdida. Mas, ainda conseguiram salvar uma certa quantidade de gema para análises de DNA.

(Reprodução: Gilad Shtern / Autoridade de Antiguidades de Israel)

A fossa que os pesquisadores escavaram o ovo também