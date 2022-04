Bilionário Elon Musk compra o Twitter por R$ 208 bilhões

O Twitter não resistiu à bolada de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 208 bilhões) e anunciou a venda da rede social, nesta segunda-feira (25), ao bilionário Elon Musk, que se tornou acionista majoritário. A venda foi de ações, no caso, com o valor de US$ 54,20 por ação. As informações são da AFP.

O homem mais rico do mundo, fundador da Tesla e da SpaceX, torna-se, assim, dono da plataforma que considera “a praça pública digital onde se debatem questões vitais para o futuro da humanidade”, segundo o texto do anúncio publicado pelo bilionário.

A oferta é a mesma da original de Elon Musk, que havia dito que era a proposta final. O conselho do Twitter se reuniu nesta segunda-feira e decidou pela venda.

Melhorias

Elon Musk disse em uma publicação que pretende melhorar o Twitter trabalhando com a empresa em busca de um algoritmo mais confiável, que combata os robôs e consiga a autenticação humana. “O Twittter tem um grande potencial”, disse o novo acionista majoritário da rede social.