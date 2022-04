Bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, oferece R$ 200 bilhões pelo Twitter

Dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk ofereceu US$ 41,4 bilhões (por volta de R$ 197 bilhões) para comprar todo o restante das ações do Twitter. O bilionário já havia adquirido uma parcela de 9,2% da rede social em 2 de abril. As informações são do Portal Metrópoles e O Globo.

VEJA MAIS

O Twitter ainda não se posicionou sobre a oferta. Em carta ao presidente da empresa, Elon Musk disse que, caso sua proposta não seja aceita, ele deverá reconsiderar a sua posição como acionista e afirmou que essa é sua “oferta final”.

Segundo a Bloomberg, a riqueza do empresário gira em torno de US$ 260 bilhões. Com as notícias, as ações do Twitter subiram mais de 13% antes do mercado. Já as da Tesla caíram 1,5% por temores de que o fã número um do Twitter possa se distrair com o “novo brinquedinho”.