Segunda filha de Grimes e Elon Musk nasceu em dezembro de 2021, em segredo

A cantora Grimes revelou que teve uma segunda filha em segredo com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e Space X. A menina nasceu através de uma barriga de aluguel, em dezembro de 2021, meses após o casal ter reatado o relacionamento. A revelação foi feita na revista Vanity Fair desta quinta-feira, 10. Eles já são pais de X Æ A-Xii Musk, um menino, que nasceu em maio de 2020.

A artista é a estrela da capa da famosa revista e contou tudo sobre essa nova fase em sua vida. Grimes acabou contando o segredo quando a bebê começou a chorar durante o encontro com um repórter na casa dela. O filho do casal estava com o pai.

Nomes complicados

Ainda cheia de mistério, a cantora não revelou o nome da criança, mas a pequena é chamada pela família de "Y". O casal sempre gera polêmica ao escolher o nome dos filhos, como aconteceu com a escolha do nome do primeiro filho. Na época, Grimes explicou que "X" significa "a variável desconhecida"; "Æ", a escrita élfica de Ai que, segundo ela, pode significar amor ou inteligência artificial; e "A-Xii" é o nome do precursor do SR-17, a aeronave preferida do casal que, de acordo com Grimes, é não-violenta, mas efetiva.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)