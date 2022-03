Moradores encontram possível peça de foguete do bilionário Elon Musk, no Paraná

Um casal de São Mateus do Sul, no Paraná, encontrou, na última quarta-feira, 16, um pedaço de metal retorcido, de aproximadamente quatro metros de comprimento. Pesquisadores acreditam que o material seja uma parte do foguete Falcon 9 da SpaceX, lançado pelo bilionário Elon Musk em fevereiro de 2015. O material está numa propriedade rural e foi analisado por pesquisadores da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon). As informações são do O Globo.

Os moradores acreditam que o objeto tenha caído no terreno na semana passada, apesar de só ter sido encontrado nesta quarta.

Foram achadas algumas semelhanças entre o objeto encontrado e a tubeira do motor Merlin 1D utilizado no segundo estágio do foguete de Musk. O tamanho da peça, segundo os pesquisadores, também é compatível.



O foguete permaneceu em órbita da Terra até o dia 8 deste mês, quando retornou à atmosfera terrestre às 04:36 da madrugada, cruzando os céus de Santa Catarina e Paraná.