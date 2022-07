Ex-primeiro-ministro do Japão morre após ser baleado na rua; veja os vídeos do ataque

O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, de 67 anos, foi assassinado no meio da rua, enquanto fazia um discurso na cidade de Nara, no oeste do país. Ele foi atingido por aos menos dois tiros, no peito e no pescoço, segundo a agência estatal japonesa "NHK". O crime ocorreu por volta de 11h30 desta sexta-feira (8), no horário do local (23h30 de quinta-feira, 7, no horário de Brasília), e chocou o Japão, onde mortes por armas de fogo são muito raras. As informações são do G1 Mundo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque e também a tentativa de socorrer Shinzo Abe, que foi levado de helicóptero ao hospital universitário de Nara, com dois ferimentos "profundos", um deles no coração, de acordo com a unidade de saúde. O hospital informou ainda que ele já chegou ao local sem sinais vitais. "Ele estava sangrando muito e, infelizmente, não pudemos salvá-lo", diz, em nota.

Esposa de Abe, Akie chegou ao hospital no final desta tarde (fim da madrugada desta sexta, 8, no Brasil), pouco antes do anúncio da morte do marido, e não falou com a imprensa local.

A polícia prendeu um suspeito por tentativa de homicídio e apreendeu a arma que ele carregava, que segundo a imprensa local seria uma espingarda caseira, de fabricação grosseira. Na casa do homem, foram encontrados materiais que se assemelham a explosivos.

O suspeito tem 42 anos e é ex-integrante da Marinha do Japão. Segundo a imprensa local, ele foi identificado como Tetsuya Yamagami. O homem teria dito à polícia que estava insatisfeito com Abe e queria matá-lo. A polícia não confirmou o relato.

De acordo com o oficial do corpo de bombeiros local, Makoto Morimoto, o ex-primeiro-ministro sofreu uma parada cardiorrespiratória, mesma informação divulgada pela "Kyodo News". Já a NHK falou em "insuficiência cardíaca", que significa que o coração não consegue bombear sangue o suficiente e fornecer o oxigênio necessário para o resto do corpo.

Mais tempo no poder

Shinzo Abe deixou o cargo de primeiro ministro do Japão em setembro de 2021, após oito anos no poder – foi o chefe de governo do Japão que mais tempo ficou no cargo. Seu sucessor - o 100º primeiro-ministro do país - é Fumio Kishida, ex-ministro das Relações Exteriores, eleito em outubro de 2021.