Criador de 'Yu-Gi-Oh!' é encontrado morto na costa de Okinawa, no Japão

Kazuki Takahashi, o criador do mangá "Yu-Gi-Oh!", que também ganhou a versão de série de animação, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 6, na costa de Okinawa, no Sul do Japão. O japonês tinha 60 anos e a possível causa da morte, segundo a Folha de São Paulo, a Guarda Costeira japonesa avalia a hipótese dele ter morrido em um acidente durante um mergulho. "Vestia uma camiseta, óculos [de mergulho], snorkel e barbatanas", segundo a guarda, com informações do portal.

De acordo com a revista estadunidense "Variety", a emissora pública NHK informou que o corpo de Takahashi foi encontrado no mar, a cerca de 300 metros da costa de Nago, na província de Okinawa. Ainda segundo a emissora, ele usava equipamento de mergulho no momento.

Segundo a Variety, o mangá foi publicado na revista "Weekly Shonen Jump" e gerou uma série de anime de sucesso e um filme de animação. A franquia se ampliou e virou um jogo de cartas, baseado nos personagens. Foi certificado pelo Guinness Book of Records como o jogo de cartas com as maiores vendas do mundo.

Takahashi continuou supervisionando o mangá, escreveu e desenhou outros trabalhos ao longo da sua carreira. Em 2015, recebeu o "Inkpot Award" da Comic-Con International, prêmio que reconhece as contribuições de profissionais dos quadrinhos, animação, etc.