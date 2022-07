PT oficializa a candidatura de Lula à Presidência durante convenção em São Paulo

A candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto foi oficializada na manhã desta quinta-feira (21), durante convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada em um hotel no Centro de São Paulo. Esta será a sexta vez que ele concorre à Presidência, sendo a primeira como candidato de uma federação partidária Brasil Esperança - formada por PT, PC do B e PV. Ele foi eleito duas vezes (2002 e 2006). As informações são do G1 São Paulo.

Cumprindo agenda em Recife, capital pernambucana, Lula não compareceu ao evento desta quinta, que começou um pouco depois das 10h. Na ocasião, foi definicido também, oficialmente, o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa petista. As decisões foram tomadas por membros da Executiva Nacional do PT, que se reuniram a portas fechadas.

Veja o que ficou decidido

indicação do nome de Lula como candidato a presidente da federação;

aprovação da coligação com PSB, Solidariedade e a federação PSOL-Rede;

indicação de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente da federação.

O PV, que também compõe a federação Brasil da Esperança, se reuniu, paralelamente, de forma virtual, para tomar as mesmas decisões. O PC do B, outro integrante da aliança, aprovou as indicações em reunião virtual na noite da quarta (20).

A Federação Partidária é uma modalidade de aliança criada em 2021 e que consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

Outros partidos que compõem a federação partidária Brasil da Esperança também farão convenções. Após os encontros, todos se reunirão para avalizar as decisões tomadas.

Pelo calendário eleitoral, os partidos têm até 5 de agosto para realizar convenções. Após o encontro, os partidos têm até 15 de agosto para registrar a candidatura na Justiça Eleitoral – último passo para a oficialização do candidato.