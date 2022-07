'Com todas as suas diferenças, são muito parecidos', afirma Ciro sobre Lula e Bolsonaro

Em alta

O preço do quilo da manteiga subiu 9,79% no primeiro semestre em Belém, aponta pesquisa do Dieese do Pará.



Para evitar acidentes

O acesso de veículos à praia do Atalaia, em Salinópolis, será proibido no sábado, 23, e domingo, 24. Motivo: a maré alta.



Ciro Gomes (J. Bosco)

"Com todas as suas diferenças, são muito parecidos.”

Foi o que afirmou, ontem, o ex-ministro Ciro Gomes sobre os adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no primeiro discurso após ter sido sacramentado candidato a presidente da República - pela quarta vez - em convenção nacional do PDT em Brasília.

CÂMARA

BALANÇO



A Câmara Municipal de Belém fechou o primeiro semestre deste ano com o saldo de 141 projetos de lei aprovados. O balanço foi divulgado ontem. No período, também foram aprovados pelos vereadores 64 decretos legislativos e 586 requerimentos. Ao todo, foram 48 sessões ordinárias, cinco extraordinárias, além de duas audiências públicas, 33 sessões especiais e uma sessão solene. O presidente da Câmara, vereador Zeca Pirão (MDB), afirmou que, apesar da campanha eleitoral, o ritmo de trabalho será mantido no segundo semestre. “Cumprimos todos os prazos, realizamos todas as metas necessárias e aprovamos projetos que o Executivo apresentou como o da Lei de Diretrizes Orçamentárias”, ressaltou Zeca Pirão.

ELEIÇÕES

CARTILHA



Já está disponível no site da Procuradoria-Geral do Estado do Pará o manual de orientações para as eleições gerais deste ano. O documento aponta quais as ações que configuram crime eleitoral e que devem ser evitadas por servidores públicos e agentes políticos no período de campanha em busca de votos. Entre as proibições está, por exemplo, a participação de servidor público ou empregado na administração direta ou indireta do Poder Executivo, em atos de campanha, durante o horário de expediente.

MORADIA

CHAVES



O programa habitacional do município de Belém fará, hoje, a entrega das chaves da casa própria para 960 famílias beneficiadas com novas moradias nos residenciais “Maracacuera I” e “Maracuera II”, no distrito de Icoaraci. Em um ano e meio da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, o município recebeu quase 20 mil inscrições. Atualmente, mais de 165 mil famílias estão cadastradas no programa criado para reduzir o déficit habitacional na capital paraense.

JUSTIÇA

INOVAÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoverá, nesta segunda-feira, 25, o evento “Inova Norte”. O encontro será realizado na sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e vai debater as boas práticas nos órgãos do Judiciário e inovação tecnológica. A ideia é reunir presidentes, corregedores, magistrados e profissionais que atuam nas diversas áreas do Judiciário nos sete Estados da região Norte. A abertura será comandada pela corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura; pela presidente do TJPA, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, e pela conselheira do CNJ e coordenadora do Laboratório de Inovação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Salise Sanchotene.

SÍNDROME

ALTA



Novo boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz coloca o Pará entre os Estados com tendência de longo prazo, nas últimas seis semanas, dos casos de Síndrome Aguda Respiratória Grave (Sars), dentre as quais se destaca a covid-19. De acordo com a publicação, 18 das 27 Unidades da Federação apresentaram sinal de crescimento no período. Além do Pará, a lista incluiu os vizinhos Estados do Amapá e Amazonas.



CAPITAIS



O estudo mostrou também o comportamento das síndromes nas capitais brasileiras e, nesse caso, Belém está entre as que apresentaram sinal de crescimento de casos nas últimas seis semanas. A capital paraense aparece ao lado de Aracaju (SE), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES). No mapa geral, o Pará aparece na área de Estados ainda com números elevados da covid-19, média de um a cinco casos por grupo de mil habitantes.

URNAS

REAÇÃO



A procuradora da República Nathalia Mariel de Souza Pereira foi a representante do Pará numa lista de 40 procuradores, de todos os Estados, que enviaram ao chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, pedido para que o órgão investigue as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro. A movimentação ocorreu um dia depois do encontro de Bolsonaro com corpo diplomático de 40 países, durante o qual colocou em dúvida a transparência do sistema de votação brasileiro. O paraense Alan Mansur, atualmente procurador regional eleitoral, também se manifestou através das redes sociais. “Já fui procurador regional eleitoral de 2013 a 2015. Nestes períodos, nunca foram constatados indícios de fraudes nas urnas ou no sistema eletrônico de apuração”, escreveu.

Em Poucas Linhas

► Está aberta, oficialmente, a temporada de convenções partidárias. Partidos e federações terão até o próximo dia 5 para definir os seus candidatos ao pleito deste ano. Hoje, às 8h, será a vez do Progressistas (PP) do Pará realizar a sua convenção estadual. No evento, será confirmada a candidatura de Flexa Ribeiro ao Senado Federal.

► A Coordenadoria de Diversidade Sexual e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém promoverão, hoje, um mutirão de serviços de saúde e orientação para o público LGBTQIA+. Será das 9h às 15h, na sede do Instituto da Universidade Popular (Unipop), localizada à avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal. Nesse período, serão oferecidos serviços como testagem para o vírus HIV, sífilis e hepatite B; exame preventivo do câncer de útero; teste de glicose e orientação e educação em saúde bucal.



► A Fundação Cultural do Município de Belém anunciou que abrirá o Museu “Casa Francisco Bolonha” para visitação noturna nos próximos dias 26 e 27. No dia 26, as visitas poderão ser agendadas para dois horários (às 19h e às 20h) e são voltadas para o público infantil. No dia 27, as visitas serão exclusivas para o público adulto em três horários: 21h, 22h e 23h. Nos dois casos, é preciso fazer o agendamento prévio.



► Será realizado neste sábado, 23, e domingo, 24, a campanha “Um Dia no Parque”, criada para incentivar a defesa das unidades de conservação ambiental. Haverá programações em Santarém, Juruti, Faro, Oriximiná, Monte Alegre e São Geraldo do Araguaia. Na região metropolitana, a programação será no Refúgio de Vida Silvestre (Marituba) e no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna (Belém).