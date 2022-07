Confira as datas das convenções partidárias que vão oficializar as candidaturas à Presidência

Começou nesta quarta-feira (20) o período de convenções partidárias para escolha dos candidatos a presidente, vice-presidente, governador, senado, deputado federal e deputado estadual, nas eleições 2022. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para se reunir e oficializar os nomes que vão entrar na disputa e até dia 15 do mesmo mês para fazer o registro na Justiça Eleitoral.

Entre os candidatos que aparecem bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos, Ciro Gomes deverá ser o primeiro a ter o nome confirmado, durante a convenção do PDT, marcada para hoje, as 15h, em Brasília.

A convenção do PT, que deve confirmar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está marcada para esta quinta-feira (21), em São Paulo.

Já a do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que deve tentar a reeleição, será no dia 24, no Rio de Janeiro.

Confira as datas das convenções dos partidos com pré-candidatos ao Planalto