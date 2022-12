Congresso do Peru derruba o presidente Pedro Castillo

O Congresso Nacional do Peru reagiu à tentativa do presidente do Peru, Pedro Castillo, de tentar dissolver o Parlamento inaugurando um regime de exceção com toque de recolher. Os parlamentares destituíram Castillo por "incapacidade moral", ignorando a decisão do chefe de Estado de dissolver o Parlamento. A votação ocorreu logo após a decisão de Cartillo. O jornal local El Comercio publicou que Castillo foi levado detido na sede da prefeitura. As informações são da AFP.

Dina Boluarte, vice-presidente de Castillo, foi convocada pelo Congresso para assumir a presidência e deve ser empossada às 15h de Lima (17h de Brasília).

A vice-presidente publicou em suas redes sociais que repudia "a decisão de Pedro Castillo de praticar a quebra da ordem constitucional com o fechamento do Congresso".

A destituição de Castillo foi aprovada por 101 votos de um total de 130 congressistas. A votação foi realizada na sede do Congresso e foi transmitida ao vivo pela televisão.