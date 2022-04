Morre Kane Tanaka, pessoa mais velha do mundo; japonesa tinha 119 anos

A japonesa Kane Tanaka, que no dia 2 de janeiro deste ano completou 119 anos, morreu na última terça-feira (19), conformou o Guinness World Records, nesta segunda-feira (25). O médico Robert Young também confirmou a morte da idosa. Em 2019, foi comprovado que que Tanaka era a pessoa mais velha do mundo e ela entrou para o livro dos recordes. As informações são da CNN e G1 Mundo.

Ela nasceu em 2 de janeiro de 1903, na região de Fukuoka. “Consegui chegar tão longe com a juda de muitas pessoas. Espero continuar me divertindo, com energia”, disse a japonesa quando completou 119 anos, através das redes sociais de sua família.

Porém, os familiares informaram que ela estava "muito doente recentemente", e tinha dado entrada no hospital diversas vezes no último mês.

O Japão é o país com a população mais longeva do mundo, com 28% de pessoas com 65 anos ou mais, segundo dados do Banco Mundial.