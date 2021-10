Aos 116 anos, morre dona Francisca, cearense considerada a pessoa mais velha do Brasil

Dona Francisca Celsa dos Santos, considerada a pessoa mais velha do Brasil e a terceira do mundo, morreu na última terça-feira (5), aos 116 anos, em Fortaleza. Uma pneumonia teria sido a causa da morte da idosa que já colecionava netos, bisnetos e tataranetos. As informações são do Metrópoles.

Natural da cidade de Cascavel, a cearense morreu em casa, no Bairro Messejana. Apesar de todo o cuidado redobrado com a saúde da idosa, principalmente por conta da covid-19, uma obra próxima ao local onde ela residia produzia muita poeira e teria agravado seu estado de saúde.

De acordo com uma das netas de dona Francisca, a assistente administrativa Fernanda Aliny Barroso Celsa, a piora do grande de saúde da avó provocou a múltipla falência dos órgãos, ela não resistiu e veio a óbito.

A dor da ausência

Considerada como uma mulher amorosa e que adorava ter a família reunida, a ausência de dona Francisca tem sido sentida dolorosamente por todos os familiares. “Ela é sinônimo de amor, de vontade de viver, de tudo de bom que se possa imaginar. O elo de ligação entre netos, bisnetos e tataranetos. Apesar de não se movimentar, viver acamada há alguns anos, ficou um vazio em cada lugar da casa”, afirma Fernanda.

Ela era considerada a pessoa mais velha do Brasil e a terceira do mundo. (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Reconhecida mundialmente

Um dia antes de morrer, segundo a neta da cearense, ela foi reconhecida como a mulher mais velha da América Latina. No passado, Francisca foi intitulada pelo Gerontology Research Group (GRG) — Grupo de Pesquisa em Gerontologia como a pessoa mais velha do Brasil e a 3ª mais velha do mundo.