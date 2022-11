Morre ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho aos 73 anos

O ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho morreu nesta terça-feira (15), na capital paulista, aos 73 anos de idade. A informação foi dada por meio de nota divulgada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em suas redes sociais, mas o partido não comentou a causa da morte. O velório será na Funerária Home, na Bela Vista, centro da capital.

"Lamentamos a morte de Luiz Antônio Fleury Filho, que foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994. Foi deputado, promotor Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, ele era membro da Executiva Estadual. Nossas condolências a familiares e amigos", dizia o comunicado. Confira:

Baleia Rossi, presidente do MDB. — MDB Nacional (@MDB_Nacional) November 15, 2022

O ex-governador de São Paulo nasceu no dia 30 de março de 1949, em São José do Rio Preto, e foi criado em Porto Feliz, duas cidades do interior paulista. Foi admitido por concurso na Academia da Policia Militar de São Paulo aos 15 anos, como aluno interno, e acabou ficando nove anos na corporação, chegando à patente de tenente.

Se formou como bacharel em direito no ano de 1973, pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), e, no mesmo ano, foi aprovado como promotor para o Ministério Público estadual. Fleury foi eleito 1° vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público entre 1980 e 1982, 1° vice-presidente da Confederação Nacional do Ministério Público entre 1991 e 1983, e presidente da Associação Paulista do Ministério Público de 1982 a 1986.

Um ano depois foi nomeado secretário da Segurança Pública, ficando no cargo até meados de 1990. Fleury também chegou a ser deputado federal por dois mandatos pelo então PMDB.