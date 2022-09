Irã: ONU cobra investigação sobre morte de jovem de 22 anos presa por não usar véu

A morte de uma jovem de 22 anos que estava sob custódia da polícia iraniana tem provocado revolta em todo o país e protestos em várias cidades, inclusive na capital, Teerã. Mahsa Amini, de 22 anos, da província Curdistão, foi presa por não usar um hijab – peça feminina que cobre pescoço, cabelo e orelhas. Horas depois, ela foi deixada em um hospital, onde morreu após alguns dias em coma. As informações são da Agência Reuters e do portal Aventuras na História.

Nesta terça-feira (20), a comissária interina para os Direitos Humanos da ONU,Nada Al-Nashif, pediu investigação imparcial sobre a morte da mulher.

A polícia alega que Amini adoeceu enquanto esperava com outras mulheres detidas pela polícia da moralidade, que impõe regras rígidas na república islâmica exigindo que as mulheres cubram os cabelos e usem roupas folgadas em público.

Porém, a família refuta esses argumentos e afirma que a jovem não tinha problemas de saúde, acrescentando que ela sofreu contusões nas pernas.

“A trágica morte de Mahsa Amini e as alegações de tortura e maus-tratos precisam ser investigadas prontamente, imparcialmente e efetivamente por uma autoridade independente competente, que garanta, em particular, que sua família tenha acesso à justiça e à verdade”, disse a comissária interina da ONU Nada Al-Nashif. “As autoridades precisam parar de perseguir, assediar e deter mulheres que não cumprem as regras da hijab”, completou Nashif em comunicado.