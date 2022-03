Morre ex-primeira dama do Pará, Socorro Gabriel, que foi mulher do ex-governador Almir Gabriel

A enfermeira e psicóloga Socorro Gabriel, que foi mulher do ex-governador tucano Almir Gabriel, morreu nesta terça-feira (1º). A informação foi confirmada pelo músico, compositor e produtor cultural Almirzinho Gabriel, um dos quatro filhos que ela teve com o político. Almirzinho publicou um post no Instagram nesta manhã em homenagem à ex-primeira dama do Pará.

"D. Socorro, a nossa Coia, seguiu viagem essa madrugada. Seguiu tranquila, na calma com sua alma gigante rumo a mais aprendizados. Que Olorum lhe receba em festa, minha mãe, quem tiver por perto que lhe dê a mão, com certreza vai contar alguma história engraçada e chegar arrumando as coisas, pois se arrume e siga. Minha mãe, meu primeiro amor e pela vida toda, nosso caso só escolhemos viver com alegria e despojamento. 'A vida é simples, a gente que complica', meu filho, vivia repetindo como um mantra sagrado, com certeza e convicção. Ficamos por aqui, a família tem muito mais mulheres e meninas, que bom, o mundo precisa delas, que tu sejas exemplo de amor, lucidez, sinceridade, simpleza e carinho. Siga na paz, vá com calma, abra o sorriso que as coisas sempre melhoram. Te amo de com força e suave ao mesmo tempo. Obrigado por tudo".

Psicóloga e enfermeira, Socorro Gabriel emprestou o nome à Unidade de Atendimento à Pessoa Idosa (UAPI), denominada “Nosso Lar Socorro Gabriel”. O abrigo, localizado no Conjunto Providência, em Belém, foi inaugurado em 2016.