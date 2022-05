Doria anuncia que está fora da disputa à Presidência: 'coração ferido'

O ex-governador de São Paulo, João Doria, anunciou durante um pronunciamento ao vivo, no final da manhã desta segunda-feira (23), que está fora da disputada à Presidência da República. Ele relembrou sua trajetória política, inclusive quando saiu vencedor das prévias para escolha do nome do PSDB para disputar o cargo de presidente, em novembro do ano passado.

VEJA MAIS

Após vencer as prévias, Doria deixou o governo de São Paulo, para se dedicar à campanha presidencial. No entanto, continuava enfrentando resistência de parte do partido. "Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB", declarou, nesta segunda. "Aceito esta realidade com cabeça erguida, sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que seja contrário à minha vontade pessoal", completou.

Doria declarou ainda que o PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições desse ano. 'Me retiro da disputa com o coração ferido, mas a alma leve, com a sensação inequívoca de dever cumprido".

Ele agradeceu à equipe, aos membros do PSDB que o defendederam e os que “defenderam a democracia interna” do partido, aos colaboradores que estiveram com ele na prefeitura e no governo do estado, à família e amigos. "Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil".

Quando ainda era candidato, Dória falou sobre a Amazônia e sobre o cenário político atual do Brasil em entrevista exclusiva ao O Liberal. Assista abaixo:

Relembre os passos que Dória estava traçando na campanha: