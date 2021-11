João Doria vence prévias e é escolhido como candidato à Presidência pelo PSDB

O atual governador de São Paulo, João Doria, venceu as prévias para escolha do candidato do PSDB para concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022. O resultado foi divulgado neste sábado (27). A votação teve início às 8h deste sábado e encerrou às 17h. Foram cerca de 30 mil votos entre os 44,7 mil filiados aptos a participar.

LEIA TAMBÉM

Doria conseguiu 53,99% de aproximadamente 30 mil votos, superando Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com 44,66% e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, com 1,35%.

João Doria é o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2022. Ele foi escolhido por 53,99% dos filiados que votaram nas prévias. Parabéns, governador @jdoriajr! Seguimos juntos e firmes na defesa da democracia, da igualdade de direitos e do pleno desenvolvimento para o país! pic.twitter.com/8nvnahnB0P — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 27, 2021

A votação nas prévias começou no último domingo (21), mas teve de ser interrompida após falhas no aplicativo para voto dos filiados. A partir disso, o partido realizou uma série de testes com novas empresas e, nesta sexta-feira (26), escolheu a BeeVoter para continuar com o processo decisório.