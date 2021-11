PSDB escolhe candidato à Presidência neste domingo; disputa divide lideranças tucanas no Pará

Neste domingo (21), o PSDB realiza as prévias para escolha do candidato do partido à Presidência da República. Três nomes disputam a eleição interna: os governadores João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Nas últimas semanas, eles percorreram o país em busca de apoio. Dória e Leite passaram por Belém, onde apresentaram suas propostas para os tucanos paraenses e foram recebidos por nomes de peso do partido no Estado. A votação acontecerá das 8h às 15h e será realizada por aplicativo ou votação presencial, em Brasília.

Durante sua passagem pela capital paraense, no dia 12 de setembro, o governador de São Paulo se reuniu com correligionários ao lado do presidente estadual do partido e deputado federal Nilson Pinto. Ele defendeu a privatização de portos para desenvolver o Pará e o combate ao desmatamento como forma de garantir o desenvolvimento econômico com preservação ambiental. “É possível gerar renda, empregos, alimento e manter a floresta em pé. Para isso é preciso tecnologia, firmeza e vontade de fazer. O agronegócio de São Paulo cresceu vertiginosamente. E o reflorestamento da mata nativa também aumentou”, declarou, na ocasião.

Já Eduardo Leite tinha ao seu lado o ex-governador Simão Jatene e do ex-senador Flexa Ribeiro, quando se reuniu com os tucanos do Pará, no dia 30 de outubro. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele também defendeu o combate ao desmatamento como uma das ações necessárias para a região amazônica. “O Brasil precisa demonstrar para o mundo uma estratégia de desenvolvimento, inclusive para receber investimentos privados que têm compromisso com o combate ao desmatamento. Então, a proteção à Amazônia é interesse de todos e ao mesmo tempo que se trabalha a proteção para se manter a floresta em pé, deve se buscar as alternativas econômicas que respeitam o meio ambiente, que respeitam a floresta e podem significar desenvolvimento econômico para a região”.

Amazonense, Arthur Virgílio tem colocado a região na agenda do PSDB. “Precisamos massificar esse tema, deixar claro que o Brasil sem floresta Amazônica é insignificante e devemos olhar pra ela com sabedoria e humildade. É obrigação dos brasileiros salvar aquela região, porque ela salva o Brasil”, afirmou, durante debate na CNN, realizado na noite da última quarta-feira (17).

De acordo com informações divulgadas pelo PSDB, 44.700 tucanos se cadastraram para votar, sendo que 700 mandatários, (governadores, prefeitos, vices, senadores, deputados, o presidente e ex-presidentes da Executiva Nacional) votarão em urnas eletrônicas oferecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral, em Brasília. Vereadores e filiados em todo o país votarão pelo aplicativo Prévias PSDB.

A divulgação do resultado será feita de três formas: percentual geral de votos de cada candidato, percentual de votos de cada candidato por grupo e total absoluto de votos.

Nas últimas eleições à presidência, o candidato do partido foi Geraldo Alckmin, que ficou em quarto lugar, com 5.096.349 dos votos válidos (4,76% do total), atrás do atual presidente Jair Bolsonaro (na época no PSL e hoje sem partido), Fernando Hadad (PT) e Ciro Gomes (PDT). No fim do primeiro turno das eleições municipais do ano passado, ficou em quarto lugar em todo o País entre os partidos que elegeram mais candidatos, de acordo com informações divulgadas, na ocasião, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram 5.264 tucanos eleitos (7,71%), sendo 512 prefeitos, 416 vice-prefeitos e 4.336 vereadores.

No Pará, conforme levantamento feito pelo jornal O Liberal após as eleições de 2020, o PSDB caiu de 26 prefeituras para 13. Na capital, Belém, conseguiu eleger dois vereadores, Atualmente, o partido conta com um deputado federal e quatro estaduais no Pará.