Rodrigo Maia vai coordenar o programa de governo de João Doria, pré-candidato à Presidência

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, será o coordenador do programa de governo do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, João Doria, que é governador de São Paulo. As informações foram divulgadas pela assessoria do gestor paulista.

“A experiência de Rodrigo Maia, seu brilhante desempenho como secretário de Ações Estratégicas e seu traquejo político, além do amplo conhecimento das necessidades do povo brasileiro, são fundamentais para fortalecer nosso projeto”, afirmou o governador.

Juntos, Dória e Maia definiram três eixos principais do programa de governo: o compromisso do país com o meio ambiente e a adoção de um novo regime fiscal. Temas como desigualdade de gênero, racismo e combate a fome terão papel central na agenda liderada por Maia, de acordo com as informações divulgadas pela assessoria.

Em agosto do ano passado, Maia se licenciou do mandato de deputado federal para assumir o comando a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, função que exerce atualmente e que tem como atribuição dar agilidade a inúmeros projetos de privatização em curso no Estado, firmar parcerias público-privadas e promover leilões de concessão de serviços públicos a empresas privadas.

“Agradeço a João Doria pelo convite. Os políticos precisam compreender que é muito importante que participemos da construção dos programas dos nossos candidatos. É preciso compreender a realidade de cada área e construir soluções baseadas em dados concretos, em programas que possam de fato ser viabilizados, e não em projetos populistas”, ressalta o ex-presidente da Câmara. O deputado carioca integra o grupo de auxiliares mais próximos do presidenciável.