Cristina Kirchner é condenada a 6 anos de prisão e impedimento perpétuo de concorrer a eleições

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para cargos públicos. O veredito do tribunal de primeira instância e pode recorrer da sentença.

Cristina é acusada pelo Ministério Público da Argentina de ter chefiado essa associação criminosa que teria fraudado o Estado argentino em US$ 1 bilhão. As acusações apontam que a peronista liderou uma organização de pessoas que contratou 51 obras viárias (com dinheiro público) do empresário de construção Lázaro Báez – todas as obras supostamente superfaturadas, ainda de acordo com as denúncias, foram feitas no estado de Santa Cruz, reduto político de Cristina e do marido dela, que faleceu em 2010, Néstor Kirchner.

Cristina não será presa, por ora, porque possui foro privilegiado. Na Argentina, a vice-presidente também ocupa o cargo de presidente do Senado.